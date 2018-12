Huesca de España ingresó a la pelea para quedarse con Nicolás Castillo

Un semestre para el olvido vivió Nicolás Castillo en Benfica, con apenas 175 minutos en ocho partidos oficiales y sin goles anotados, su continuidad en Portugal pareciera ser imposible para 2019, razón por la que ha despertado el interés de varios clubes mexicanos y uno reciente en España.

Se trata del club Huesca, colista absoluto de la liga de las estrellas, quien manifestó su intención de contar con el formado en Universidad Católica, para llevárselo a préstamo, y que los ayude a abandonar el fondo de la tabla de posiciones, según informó el medio portugués O Jogo.

Este ofrecimiento no sería mirado con malos ojos por el nacional, quien prevee una segura titularidad en una escuadra que está complicada con el descenso. Además, "Castillo espera triunfar en Europa" según dijo su representante al diario Récord de México, razón por la que no aceptaría importantes ofertas del país azteca, a pesar de que "no hay club que no haya preguntado por él", insistió su agente.

En Norteamérica no desisten, en todo caso, y Monterrey, que había ofrecido 13 millones de dólares en un inicio, ahora subió su puntería a 15,7 por el ariete, oferta que gusta en Benfica, pero que va en contra de los planes de Castillo.