Ignacio Jeraldino fue presentado como nuevo jugador de Sporting de Gijón

El chileno Ignacio Jeraldino fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting de Gijón en España, en lo que será su primera experiencia por el fútbol europeo.

"Hicimos todo lo posible por traerte y que puedas sumar y nos puedas aportar un valor diferencial", le dijo el presidente ejecutivo del club, David Guerra, al delantero nacional.

Jeraldino mencionó que está en óptimas condicones físicas para jugar: "Estoy muy contento de poder llegar a este Club y más con el Grupo Orlegi, que ha hecho muy buenos campeonatos en cada equipo que gestiona. Ya puedo ser opción para poder jugar el fin de semana".

"Soy un atacante fuerte. Me gusta mucho la asociación, obviamente me gusta hacer goles y también dar asistencias", detalló el ex Audax Italiano y Coquimbo Unido.

Sporting de Gijón marcha actualmente en el undécimo lugar de la Segunda División española, lejos de los puestos de play-offs para el ascenso.