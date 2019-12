Ignacio Jeraldino fue presentado en Atlas: Quiero dar lo mejor y volver a ser convocado a la Roja

El delantero chileno Ignacio Jeraldino fue presentado este miércoles en su nuevo club, Atlas de Guadalajara, en donde manifestó su deseo de volver a ser nominado en la Roja.

El ex Audax Italiano aseguró en la instancia estar "agradecido de se hayan fijado en mí, que hayan ido a Santiago a conocerme. Es un club con mucha historia, con una gran hinchada, la más fiel de México".

"Me agradó que el club es como una familia, y también me hablaron del proyecto a futuro que se tiene. Si el club te trata como familia, y no individualmente, es el equipo el que gana", agregó.

Sobre sus opciones de ser llamado a la selección chilena, el atacante afirmó que "todo jugador quiere estar en su selección, es un sueño que tenemos desde pequeño. Al estar acá quiero dar lo mejor de mí, y obvio volver a ser convocado".