Igor Lichnovsky: Dios se manifestó, y Gabriel Boric es el líder y futuro presidente que él permitió

El defensor nacional Igor Lichnovsky manifestó, en su estilo, su satisfacción por el trunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales. El jugador de Al Shabab Riyadh FC de Arabia Saudita usó sus redes sociales para entregar una potente reflexión.

"Chile, voy de nuevo, porque si me callo me estaría traicionando a mí mismo y a Jesús, quien es mi fe... Algún día quiero volver a mi país. Y no sólo volver a mi país, sino que mis futuras generaciones puedan crecer en él, pero no como lo hice yo. Y no estoy hablando de malas decisiones, sino de falta de opciones y oportunidades", apuntó el jugador que profesa la religión evangélica.

"Para todos los que dijeron 'Señor, líbranos de este presidente Sebastián Piñera', Dios se ha manifestado, y Gabriel Boric es el líder y futuro presidente que él ha permitido", agregó.

En esa misma línea, expuso que "Dios no es malo, Dios es bueno, y por alguna razón a veces creemos lo contrario. Chile necesitaba ahora un presidente como Gabriel Boric. Como él ha dicho y como poco se atreverían: un líder con los pies en la calle. Justicia, verdad, respeto. Lo dijo él, y siempre como pueblo lo podemos exigir independiente de nuestra posición política o voto".

"Qué felicidad que haya ganado el crecer. En el momento en que dejaste de crecer y cambiar dejaste de ser discípulo de Jesús. Dejar de crecer es empezar a morir, y esta elección no debe cambiar a los que ya empezamos a movernos para cambiar a Chile... y los que aún no se han puesto el overol de servir, este es el momento", complementó.

Finalmente exclamó: "Vamos, Chile. No será perfecto. Requiere tiempo y paciencia, pero tenemos que estar todos. ¡Vamos, Boric!".