Igor Lichnovsky informó que se volvió a contagiar de Covid-19 y describió fuertes síntomas

El defensor nacional Igor Lichnovsky informó que se contagió de Covid-19, experiencia que vive por segunda vez en este 2020, siendo la anterior en julio pasado cuando militaba en Cruz Azul de México.

El actual futbolista de Al Shabab Riyad de Arabia Saudita dio a conocer la noticia mediante su cuenta de Instagram, señalando: "Segunda vez que doy positivo por covid. Pensando en mi trabajo, la cantidad de viajes en aeropuertos, y mi personalidad un poco descuidada es algo con lo que deberé aprender a convivir si nunca acaba".

Además, expresó que "a diferencia de la primera vez, ahora tengo síntomas", profundizando que "ando con el cuerpo cansadísimo, con escalofríos, poco de fiebre, un poco de tos, entre otros síntomas... A ratos ya me sentía mejor pero hoy en la mañana desperté con hormigueos en manos y piernas, me puse de pie para ir al baño y tuve que sentarme en el piso porque sentía que me iba desmayar".

"Ahora ya me siento mejor, pero nose si eso quiere decir que más tarde me sentiré peor. Gracias a Dios estoy en casa y no en un hospital", cerró el jugador.

Lichnovsky llegó en octubre pasado a Arabia Saudita, donde ha jugado ocho partidos y ha destacado con dos goles.