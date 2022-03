Italo Díaz: "Ojalá que Paulo siga en River por mucho tiempo, hasta 2030 ó 2040"

Paulo Díaz es uno de los grandes valores de River Plate, siendo pieza clave en la defensa del equipo "millonario". Su padre, el ex futbolista Italo Díaz, desea que el ex Palestino continúe en Núñez en los próximos años.

"Ojalá que Paulo siga en River por mucho tiempo, hasta 2030 ó 2040. Si me preguntas, no me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande", dijo a la emisora argentina Radio Colonia.

"Me da mucha alegría verlo en el Monumental, con el estadio lleno y que aparezcan los aplausos cuando hace algo bien", añadió.

Italo también tuvo palabras para el entrenador de "la banda", Marcelo Gallardo. "Desde que Paulo llegó a River, le dijo que lo quería de central. Es un gran halago que Gallardo diga cosas buenas de él. Lo que yo le dije (a Paulo) es que tiene que demostrar en cada partido esas cosas buenas que dicen de él", indicó.

River es puntero del grupo A en la Copa de la Liga Profesional, y su próximo rival será Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico argentino, este domingo 20 de marzo, a las 19:00 horas (22:00 GMT).