Jaime Vera: Me llamó Georgios Samaras, quieren darle un estilo sudamericano a OFI Creta

El entrenador nacional Jaime Vera contó cómo se gestó su llegada a OFI Creta, club en el que se ganó el rótulo de ídolo en su época de jugador. El "pillo" dijo que lo llamó el histórico seleccionado griego Georgios Samaras, el que es su ahijado.

"Me llamó Georgios Samaras y me dijo que quieren darle un estilo sudamericano, que cambie las cosas y despliegue mi metodología. Estaban al tanto que pasé por la selección, que dirigí varios años en Chile y que me perfeccioné en los mejores clubes de Europa", apuntó a Las Ultimas Noticias.

"Mi contrato es por dos años y medio. Voy a una isla donde hace mucho calor, tiene ocho meses de verano y es netamente turística. Nos vamos al paraíso de las islas en el Mediterráneo", agregó Vera quien fue compañero de Giannis Samaras, padre de Georgios.

Sobre su decisión de dejar el fútbol chileno, apuntó que "podrían haber elegido cualquier entrenador de Europa y me contrataron a mí, llegó mi momento y lo acepté. Puede ser un riesgo importante, pero tienen fe en mi proyecto deportivo... Estaba bien en Curicó, pero ahora me llegó esta oportunidad y no podía decir que no".

Asimismo, contó que tendrá que "volver a hablar griego, ponerme las pilas, estudiar un poco más y hacerme entender mejor. Necesito que los jugadores capten rápido lo que quiero hacer. Aprendí el idioma medio a lo Tarzán, entiendo lo que me dicen, me puedo manejar y, tal vez, ahora no lo hablo tan fluido, pero puedo dar una idea y me van a entender".