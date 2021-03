Jorge Vargas ad portas de su debut como DT: Me gusta que mis equipos tengan el control del partido

El ex defensor de la selección chilena Jorge Vargas hará su estreno como técnico en la quinta división de Italia, en el club Vigor Lamezia, y ad portas de su estreno, contó detalles de cómo quiere que jueguen sus equipos.

"Me gusta tener el control el partido, que mi equipo juegue en casa y fuera de siempre de la misma manera, que mis jugadores no esperen y sean rápidos en recuperar el balón, sin retroceder", dijo Vargas en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"En el fútbol, los italianos son bravos. Sé que esto es una apuesta arriesgada", añadió.

Vargas contó que su largo paso por el fútbol italiano le permitió llegar a este club luego de haber sido ayudante de Roberto Donadoni en China.

"A cargo del club está Gabriele Martino, el director general, quien me trajo a la Reggina. Estaba un poco indeciso, hablé con Donadoni, quien me llevó a China y me dio el OK", contó.