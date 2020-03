Jorge Vargas, ayudante de un club chino: No sabemos cuándo comenzará la liga

El ex defensor de la selección chilena Jorge Vargas es actualmente ayudante del club chino Shenzhen, no obstante, lleva casi dos meses fuera del gigante asiático dado que no han podido regresar junto al equipo debido al coronavirus.

"A Dubai llegamos el viernes desde España, vamos a seguir la pretemporada acá. Estuvimos desde el 10 de enero en España, pero no se pudo seguir porque no se les renovó la visa y tuvimos otra opción que fuera cercana a China y por eso llegamos acá, a la espera de lo que pase en China, porque no hay certeza de cuando comience el torneo", dijo el otrora zaguero de Universidad Católica en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Cuando salimos de China a comienzos de enero, todavía no se hablaba mucho del virus, y después estuvimos en España, donde no ha habido síntomas. Hemos estado bastante afuera y no nos preocupa más de la cuenta, pero siempre hay control de temperatura a los jugadores, al staff. El problema es que en Dubai no nos quieren arrendar canchas por el temor de la gente al coronavirus", añadió.

Respecto a lo que sabe de China, Vargas contó que "en donde se propagó ha habido mayor control, pero en otras zonas de China todavía hay propagación".