Jorge Vargas desde China: En Chile se preocuparon más de la economía que de la salud

El ex zaguero de la selección chilena Jorge Vargas hizo una fuerte crítica a las medidas que en nuestro país se han tomado en relación a la pandemia del coronavirus, asegurando que hubo más preocupación por la economía que por la emergencia sanitaria.

"Yo creo que se equivocó el camino. La primera cuarentena de Santiago, cuando ya estaba más o menos controlada la situación, no debieron haberla levantado. Deberían haber esperado un poco más. Chile no aprendió la lección que dio China con el Covid-19. Se preocupó más de la economía que de la emergencia sanitaria. En Italia, por ejemplo, mi familia estuvo 64 días encerrada. Eso no ocurrió en Chile, la situación se escapó de las manos", dijo desde China al diario La Cuarta.

Hoy ayudante técnico de Roberto Donadoni en Shenzhen FC, el ex jugador de Universidad Católica, contó que en China "para la cantidad de personas que hay en el país, ahora el problema es mínimo".

"Han hecho una trazabilidad muy buena. Si estuviste en riesgo, te pueden localizar muy rápido. Por ejemplo, cuando uno se sube al metro tienes que escanear un código, para que ellos sepan que tú estuviste a esa hora en el tren, en ese horario en el vagón, por si descubren algún contagiado que te haya puesto en riesgo. Es muy fácil para ellos poder controlar, por eso salieron tan rápido de la emergencia", añadió.