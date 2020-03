Jorge Vargas desde su cuarentena en China: En Chile la gente no se cuida, no toma conciencia

El ex seleccionado chileno Jorge Vargas contó desde China su experiencia en plena cuarentena y mandó un mensaje a los chilenos, instándolos a que sean responsables y a que tomen conciencia del complejo momento que se vive a causa de la propagación del coronavirus.

Junto con ello, en diálogo con La Cuarta, el ahora ayudante técnico de Shenzhen FC, instó al Gobierno a tomar medidas más estrictas.

"El Gobierno tiene que tomar medidas más drásticas. El toque de queda no sirve de nada, sobre todo en la noche, cuando no anda gente. Todos piensan en el tema económico y eso ya pasó. Tienen que cerrar el metro y los buses. La cuarentena tiene que ser total. El país tiene que cerrar completo. Allá en Chile un tipo sube a un bus a Iquique, y contagia a 50 personas. La gente tiene que quedarse en su casa, no salir a la calle. Los países más desarrollados ya lo hicieron. En Chile la gente no se cuida, no toma conciencia", explicó el ex zaguero de Universidad Católica.

Sobre su experiencia en su arribo a China tras hacer pretemporada en España y Emiratos, Vargas contó que están encerrados en un hotel.

"El lunes llegó una comunicación del Gobierno para una cuarentena total. En el hotel cada uno está encerrado en su pieza. Nadie hace la limpieza del cuarto, cada uno se encarga de eso. Si quieres comer, pides por internet, llega un tipo con traje de astronauta, te golpea la puerta y te deja el pedido", contó.

"El otro día uno de los jugadores fue a buscar comida a la pieza de al lado, a un metro y medio. Y acá hay muchas cámaras. El cuento es que al día siguiente la policía lo fue a buscar. Se lo iban a llevar y tuvo que interceder el club. Al final, pagó una multa de 60 millones de pesos. Tuvo suerte, porque de lo contrario hubiera estado seis meses en la cárcel. Ahí te das cuenta que la gente tiene miedo, que el tema no es chacota", añadió.