Jorge Vargas y su trabajo en China: Todos los equipos están entrenando de forma normal

El ex jugador chileno Jorge Vargas, quien actualmente se desempeña como ayudante técnico del entrenador italiano Roberto Donadoni en el club Shenzhen, relató cómo se está retomando la actividad en China en el marco de la pandemia del coronavirus.

En conversación con La Tercera, el retirado futbolista dijo que "todos los equipos están entrenando de forma normal. Todos tienen contacto con todos, no hay ningún problema. Cada jugador y familiares han sido analizados. Esperamos que en junio inicie el torneo. Hay más o menos una fecha estipulada, no oficial. Por suerte falta bastante poco".

Sobre su arribo al país asiático, "Potencia" contó que "me lo tomé con mucha tranquilidad. Cuando estuvimos aquí el año pasado y jugamos el torneo no había ninguna noticia rara ni nada oficial. Luego estuvimos en vacaciones 25 días".

"Después en enero empezamos a hacer la pretemporada aquí, todos tuvieron contacto con todos, nadie tuvo síntomas de nada. Cuando nos tocó volver de la pretemporada desde Europa acá ya estaba todo regular. Siempre con tranquilidad y con atención por los familiares. Nosotros estamos bien controlados", afirmó.

Al ser consultado cómo llegó a trabajar con Donadoni, Vargas afirmó que "cuando me llamó estaba sin trabajo. Me conoce perfecto porque me dirigió (en Livorno). Hemos tenido una relación muy directa".

"En cada equipo que él dirigió tuve la oportunidad de ir a ver cómo entrenaban. De cómo había mejorado la organización desde que yo había jugado con él. Me interesaba saber todo eso. Me llamó y acepté de inmediato, porque también es un reconocimiento hacia cómo me he comportado con él y cómo jugué en los años que me dirigió", afirmó.