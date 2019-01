Juan Delgado: Me ilusiona jugar en la selección y tengo el perfil de esta nueva Roja

El delantero chileno Juan Delgado que milita actualmente en Tondela de Portugal, aseguró que nadie se ha contactado con él de la selección chilena, aunque se ilusiona con estar, pues siente que tiene el perfil de la "nueva Roja".

"Siento que estoy rindiendo de menos a más. He estado jugando más partidos como titular en el último tiempo y eso me tiene satisfecho. Cada vez me voy sintiendo mejor y por suerte he podido aportar al equipo con asistencias y goles", dijo a Diario La Cuarta el atacante que viene de marcarle a Sporting de Lisboa.

"Lo tomo con calma, me faltan muchas cosas que lograr acá en Europa. Realmente estoy enfocado en hacerlo bien en mi equipo y, si eso ocurre, lo de la selección llegará solo", agregó.

Respecto a la Roja, aseguró que "claro que te ilusiona jugar en la selección, es una oportunidad linda. Pero por ahora no hay nada. Nunca nadie me ha llamado ahora y en los procesos anteriores".

"Creo que tengo el perfil de esta nueva Roja. Si sigo de manera constante podría tener posibilidades", complementó el formado en Colo Colo.

Asimismo, apuntó que "en la selección están los mejores, grandes jugadores de las mejores ligas. Tiene la capacidad. La falta de gol es una circunstancia del fútbol. Creo que presiona mucho a esta renovación".

En cuanto a su futuro contó que "ha habido algún acercamiento por ahí con Colo Colo, nada oficial, sólo algunos sondeos. Estoy enfocando en triunfar acá y luego se verá. Seguro volverá algún día, pero no lo quiero hacer todavía".