Junior Fernandes rescindió contrato con Al Ittihad Kalba y quedó libre

El delantero chileno Junior Fernandes rescindió contrato este jueves con el club emiratí Al Ittihad Kalba y quedó libre.

"La empresa Kalba Football Association rescindió el contrato del jugador chileno Junior Fernández de mutuo acuerdo por motivos familiares propios", informó el club en sus redes sociales.

Además, agregaron que "el jugador acudió esta tarde a despedirse de los jugadores y del personal técnico y administrativo. A cambio, el presidente de la empresa deseó la éxito del jugador en su carrera deportiva".

Fernandes disputó 13 partidos en Emiratos Árabes, en los que destacó con tres anotaciones.

A través de su propia cuenta de Instagram, el ex U. de Chile agradeció a todos en el club y se despidió, señalando que "los tengo a todos en mi corazón como un gran grupo y una gran familia".

