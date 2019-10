La acción de los chilenos en el Europa este fin de semana

Último fin de semana de octubre y los chilenos siguen con acción en sus clubes en Europa, México y Sudamérica, en busca de seguir afianzándose en sus ligas.

Sigue en vivo y online los resultados junto a AlAireLibre.cl.

Sábado 26 de octubre

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo, en la banca) 3-0 Aston Villa, Finalizado.

1-0: 46' Raheem Sterling (MC); 2-0: 65' Kevin de Bruyne (MC); 3-0: 70' Ilkay Gundogan (MC)

West Ham (Manuel Pellegrini) 1-1 Sheffield United, Finalizado.

1-0: 44' Robert Snodgrass (WHU); 1-1: 69' Lys Mousset (SHE)

Superliga turca

Gaziantep 1-1 Alanyaspor (Junior Fernandes), Segundo tiempo.

0-1: 33' Papiss Cisse (ALA); 1-1: 90+1' Kana-Biyik (GAZ)

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Konyaspor, 14:00 horas.

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez, lesionado) 2-2 Parma, Segundo tiempo.



1-0: 23' Antonio Candreva (INT); 1-1: 26' Yann Karamoh (PAR); 1-2: 31' Gervinho (PAR); 2-2: 51' Romelu Lukaku (INT)

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) 1-1 Werder Bremen, Entretiempo.

1-0: 4' Toprak, autogol (BAY); 1-1: 40' Rashica (BRE)

Liga española

Real Valladolid 2-0 Eibar (Fabián Orellana), Entretiempo.

1-0: 10' Guardiola (VAL); 2-0: 39' Salisu (VAL)

Domingo 27 de octubre

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Sampdoria, 08:30 horas.

Atalanta vs. Udinese (Francisco Sierralta), 11:00 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Lazio, 16:45 horas.

Superliga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Galatasaray, 13:00 horas.