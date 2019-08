La acción de los chilenos en Europa durante el primer fin de semana de agosto

Mientras algunos chilenos siguen preparando el inicio de sus respectivas temporadas, otros están en plena acción o este fin de semana iniciarán la competencia oficial como es el caso de Claudio Bravo y Manchester City.

Sigue en vivo los resultados junto a AlAireLibre.cl.

Sábado 3 de agosto

Amistosos internacionales

West Ham (Manuel Pellegrini) 2-2 (2-4 penales) Athletic de Bilbao, Finalizado.

0-1: 1' Haller (Autogol); 0-2: 16' Williams (ATH); 1-2: 22' Lanzini (WES); 2-2: 23' Jack Wilshere (WES)

Racing de Santander 0-0 Alavés (Guillermo Maripán), Primer tiempo.

Segunda División de Alemania

Hannover (Miiko Albornoz) 1-1 Regensburg, Finalizado.

1-0: 66' Weydandt (HAN); 1-1: 790 Albers (REG)

International Champions Cup

Manchester United (Alexis Sánchez, no fue citado) 5-4 AC Milan, Penales

1-0: 14' Marcus Rashford (MU); 1-1: 26' Suso (ACM); 1-2: 60' Victor Lindelof (autogol); 2-2: 72' Jeese Lingard (MU)

Domingo 4 de agosto

Amistosos internacionales

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Valencia, 08:00 horas.

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Brescia, 11:00 horas.

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Arsenal FC, 14:00 horas.

Community Shield

Liverpool vs. Manchester City (Claudio Bravo), 10:00 horas.