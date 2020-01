La acción de los futbolistas chilenos en el exterior para este fin de semana

Segundo fin de semana de 2020 y continúa la acción de los futbolistas chilenos en las principales ligas del mundo, buscando continuidad en sus torneos locales y también en algunos casos preparando una nueva temporada.

Revisa la acción de los chilenos por el mundo para este fin de semana:

Sábado 11 de enero

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez) 1-1 Atalanta, Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl

1-0: 3' Lautaro Martínez (INT); 1-1: 75' Robin Gosens (ATA)

Amistoso internacional

Nacional vs. River Plate (Paulo Díaz), 20:30 horas.

Liga mexicana

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Atlas (Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes), 20:00 horas.

Chivas vs. Juárez (Angelo Sagal), 22:00 horas.

León (Jean Meneses) vs. Querétaro, 22:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Atlético San Luis (Felipe Gallegos), 00:05 horas.

Domingo 12 de enero

Copa del Rey de España

Cacareño vs. Eibar (Fabián Orellana), 08:00 horas.

Liga italiana

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Spal, 11:00 horas.

Torino vs. Bologna (Gary Medel), 11:00 horas.

Liga inglesa

Aston Villa vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:30 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora) vs. Pachuca (Víctor Dávila), 15:00 horas.

Liga francesa

Paris Saint-Germain vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 17:00 horas.