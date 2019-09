La acción de los futbolistas chilenos en Europa para esta semana

Semana de fútbol en Europa, con ligas y copas locales, y los futbolistas chilenos sigue viendo acción en sus respectivos clubes, en busca de afianzarse en su rendimiento.

Revisa la cobertura de los partidos:

Martes 24 de septiembre

Liga italiana

Hellas Verona 0-0 Udinese (Francisco Sierralta), Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Copa de la Liga inglesa

Preston 0-3 Manchester City (Claudio Bravo), Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 20'; Raheem Sterling (MCI), 0-2: 34'; Gabriel Jesús (MCI), 0-3: 42'; Ryan Ledson, autogol (MCI)

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) 2-1 Villarreal, Finalizado. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 6'; Antoine Griezmann (FCB), 2-0: 15'; Arthur (FCB), 2-1: 44'; Santi Cazorla (VIL)

Liga francesa

AS Monaco (Guillermo Maripán) 3-1 Niza, Finalizado.

1-0: 29'; Aleksandr Golovin (ASM), 1-1: 54'; Patrick Burner (NIZ), 2-1: 74'; Aleksandr Golovin (ASM), 3-1: 80'; Wissam Ben Yedder (ASM)

Miércoles 25 de septiembre

Copa de la Liga inglesa

Oxford United vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 15:45 horas.

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Lazio, 16:00 horas.

Genoa vs. Bologna (Gary Medel), 16:00 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Sampdoria, 16:00 horas.

Jueves 26 de septiembre

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Sevilla, 14:00 horas.