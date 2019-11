La agenda de los chilenos en el exterior para el cuarto fin de semana de noviembre

Este fin de semana, los chilenos que militan en las principales ligas del mundo verán acción en sus respectivas competencias. Además, el sábado River Plate de Paulo Díaz jugará la final de la Copa Libertadores de América ante Flamengo.

Viernes 22 de noviembre

Liga uruguaya

Juventud (Gonzalo Reyes) vs. Cerro CA, 16:30 horas.

Liga mexicana

PUebla vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Claudio Baeza y Juan Delgado), 22:00 horas.

Sábado 23 de noviembre

Liga mexicana

Tijuana vs. León (Jean Meneses), 00:10 horas.

Liga española

Leganés vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 09:00 horas.

Liga inglesa

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Tottenham, 09:30 horas.

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Chelsea, 14:30 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Friburgo, 11:30 horas.

Liga turca

Konyaspor vs. Besiktas (Enzo Roco), 14:00 horas.

Liga italiana

Torino vs. Inter (Alexis Sánchez, lesionado), 16:45 horas.

Copa Libertadores

Flamengo vs. River Plate (Paulo Díaz), 17:00 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. Morelia (Rodrigo Millar y Sebastián Vegas), 20:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Atlético San Luis, 22:00 horas.

Monterrey vs. Atlas (Lorenzo Reyes), 22:00 horas.

Domingo 24 de noviembre

Liga mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez), 00:00 horas.

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Parma, 08:30 horas.

Verona vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Sampdoria vs. Udinese (Francisco Sierralta), 14:00 horas.

Liga turca

Analyaspor (Junior Fernandes) vs. Goztepe, 10:30 horas.

Yeni Malatyaspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 13:00 horas.

Liga francesa

Girondins vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 11:00 horas.

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Alavés, 12:00 horas.

Liga mexicana

Toluca vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 15:00 horas.

Járez (Angelo Sagal) vs. Tigres (Eduardo Vargas), 22:00 horas.

Copa de Portugal

Chaves vs. Belenenses (Simón Ramírez), 17:00 horas.

Liga brasileña

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Corinthians, 18:00 horas.

Liga colombiana

Junior (Matías Fernández) vs. Cúcuta, 19:00 horas.

Liga argentina

Banfield vs. Vélez (Pablo Galdames), 19:40 horas.

Talleres vs. Racing (Gabriel Arias, Marcelo Díaz y Eugenio Mena), 21:45 horas.

Lunes 25 de noviembre

Segunda división alemana

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Darmstadt, 16:30 horas.

Liga argentina

Colón vs. Estudiantes (Gonzalo Jara y Juan Fuentes), 19:00 horas.