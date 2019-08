La agenda de los chilenos en el exterior para el fin de semana previo a fecha FIFA

Este fin de semana los futbolistas chilenos que militan en las distintas ligas del mundo vivirán un intenso fin de semana en el que se puede dar el debut de varios de ellos, como Gary Medel en Bologna, Guillermo Maripán en AS Mónaco y Alexis Sánchez en Inter de Milán.

Revisa acá la programación completa:

Viernes 30 de agosto

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Spal, 14:45 horas.

Liga boliviana

Always Ready (Raúl Olivares) vs. San José (Miguel Ponce, DT), 15:00 horas.

Liga portuguesa

Beleneses (Simón Ramírez) vs. Boavista, 16:15 horas.

Liga mexicana

Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Veracruz (Bryan Carrasco), 20:00 horas.

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. América (Nicolás Castillo, lesionado), 22:10 horas.

Superliga argentina

Estudiantes (Gonzalo Jara y Juan Fuentes) vs. Vélez (Pablo Galdames), 20:10 horas.

Sábado 31 de agosto

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Hoffenheim, 09:30 horas.

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Brighton, 10:00 horas.

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Norwich, 10:00 horas.

Liga española

Osasuna vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 11:00 horas.

Liga uruguaya

Juventud (Gonzalo Reyes) vs. Progreso, 14:00 horas.

Montevideo Wanderers (Christian Bravo) vs. Cerró CA, 14:00 horas.

Liga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Rizespor, 14:45 horas.

Superliga argentina

Patronato vs. Independiente (Pedro Pablo Hernández, lesionado), 16:45 horas.

Racing (Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena) vs. Godoy Cruz, 19:00 horas.

Liga mexicana

Necaxa (Claudio Baeza, Juan Delgado y Felipe Gallegos y Pedro Campos) vs. Tijuana, 18:00 horas.

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Atlético San Luis, 20:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. León (Jean Meneses), 20:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Chivas, 22:05 horas.

MLS

New York Red Bulls vs. Colorado Rapids (Diego Rubio), 19:00 horas.

Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez) vs. Houston Dynamo (José Bizama), 20:30 horas.

Liga brasileña

Internacional vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 20:00 horas.

Domingo 1 de septiembre

Segunda División de Alemania

Hamburgo vs. Hannover (Miiko Albornoz), 07:30 horas.

Liga francesa

Estrasburgo vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 11:00 horas.

Liga española

Atlético de Madrid vs. Eibar (Fabián Orellana), 13:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora) vs. Toluca, 13:00 horas.

Juárez (Angelo Sagal) vs. Monterrey, 20:00 horas.

Liga italiana

Cagliari vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez), 14:45 horas.

Genoa vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 14:45 horas.

Udinese (Francisco Sierralta) vs. Parma, 14:45 horas.

Liga turca

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Trabzonspor, 14:45 horas.

Yeni Malatyaspor vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 14:45 horas.

Superliga argentina

River Plate (Paulo Díaz) vs. Boca Juniors, 16:00 horas.

Liga brasileña

Corinthians (Angelo Araos) vs. Atlético Mineiro, 18:00 horas.

Liga colombiana

Atl. Bucaramanga (Jean Paul Pineda) vs. Junior (Matías Fernández), 19:00 horas.