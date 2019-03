La agenda de los chilenos en el exterior para el primer fin de semana de marzo

Arranca marzo y el fútbol internacional no se detiene. Los jugadores chilenos que militan en las principales ligas del mundo verán acción en sus ligas, las cuales, en su mayoría, están entrando en etapas decisivas.

Revisa la agenda de los chilenos

Viernes 1 de marzo

Liga de Arabia Saudita

Al Ahli SC (Claudio Baeza y Paulo Díaz) vs. Al-Ittihad FC (José Luis Sierra), 14:30 horas.

Liga peruana

San Martín vs. Universitario (Nicolás Córdova), 22:00 horas.

Sábado 2 de marzo

Liga mexicana

Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. América (Nicolás Castillo), 00:00 horas.

Tijuana vs. Atlas (Esteban Carvajal y Lorenzo Reyes, lesionado), 00:00 horas.

Liga turca

Kayserispor vs. Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco), 10:00 horas.

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Rizespor, 13:00 horas.

Liga italiana

Empoli vs. Parma (Francisco Sierralta), 11:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Friburgo, 11:30 horas.

Liga inglesa

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Southampton, 12:00 horas.

Bournemouth vs. Manchester City (Claudio Bravo, lesionao), 12:00 horas.

Liga española

Villareal vs. Alavés (Guillermo Maripán), 12:15 horas.

Real Madrid vs. Barcelona (Arturo Vidal), 16:45 horas.

Liga portuguesa

Nacional vs. Tondela (Juan Delgado), 12:30 horas.

Campeonato Paulista

Sao Bento vs. Corinthians (Angelo Araos), 16:30 horas.

Liga argentina

Rosario Central (Alfonso Parot) vs. Belgrano, 17:10 horas.

Major League Soccer

FC Dallas (Pablo Aránguiz) vs. New England Revolution, 18:30 horas.

Liga colombiana

Once Caldas vs. Junior (Matías Fernández), 19:00 horas.

Campeonato Carioca

Volta Redonda vs. Botafogo (Leonaro Valencia), 19:00 horas.

Liga peruana

Carlos Manucci vs. Real Garcilaso (Héctor Tapia), 19:45 horas.

Liga mexicana

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Marcelo Allende, Bryan Carvallo y Pedro Campos), 20:00 horas.

León (Jean Meneses) vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 22:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Pachuca (Víctor Dávila y Angelo Sagal), 22:00 horas.

Domingo 3 de marzo

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. celta, 08:00 horas.

Liga austriaca

Austria Viena (Cristian Cuevas) vs. Hartberg, 10:30 horas.

Liga italiana

Udinese vs. Bologna (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Liga alemana

Stuttgart vs. Hannover (Miiko Albornoz), 11:30 horas.

Liga mexicana

Toluca (Osvaldo González) vs. Veracruz (Joe Abrigo y Bryan Carrasco), 15:00 horas.

Lobos BUAP (BRuan Rabello) vs. Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez), 19:00 horas

Liga argentina

Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias) vs. Estudiantes (Gonzalo Jara), 19:20 horas.

Gimnasia vs. Independiente (Pablo Hernández y Francisco Silva), 21:30 horas.

Major League Soccer

Los Angeles FC vs. Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez y Diego Rubio), 22:30 horas.

Lunes 4 de marzo

Liga turca

Akhisarspor vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 14:00 horas.

Liga argentina

Vélez (Pablo Galdames) vs. Tigre, 19:20 horas.