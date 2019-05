La agenda de los chilenos en el exterior para el primer fin de semana de mayo

Este fin de semana los chilenos que militan en el exterior vivirán jornadas de definición, en su mayoría, en una agenda que estará cargada de buen fútbol.

Revisa acá la agenda completa:

Viernes 3 de mayo

Major League Soccer

Colorado Rapids (Diego Rubio) vs. Vancouver Whitecaps, 21:00 horas.

Liga mexicana

Veracruz (Bryan Carrasco y Joe Abrigo) vs. América (Nicolás Castillo), 22:00 horas.

Sábado 4 de mayo

Liga alemana

Bayern Munich vs. Hannover (Miiko Albornoz), 09:30 horas.

Liga inglesa

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Southampton, 10:00 horas.

Liga turca

Kasimpasa vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 12:00 horas.

Liga española

Alavés (Guillermo Maripán) vs. Real Sociedad, 12:30 horas.

Celta vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 14:45 horas.

Major League Soccer

Houston Dynamo vs. FC Dallas (Pablo Aránguiz), 16:00 horas.

Liga mexicana

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Morelia (Rodrigo Millar y Sebastián Vegas), 18:00 horas.

León (Jean Meneses) vs. Pachuca (Angelo Sagal y Víctor Dávila, lesionado), 20:00 horas.

Tigres (Eduardo Vargas) vs. Chivas, 20:00 horas.

Necaxa (Felipe Gallegos, Bryan Carvallo, Pedro Campos y Marcelo Allende) vs. Querétaro, 22:00 horas.

Liga brasileña

Vasco da Gama vs. Corinthians (Angelo Araos), 18:00 horas.

Copa de la Superliga argentina

Racing (Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz) vs. Estudiantes (Gonzalo Jara), 19:00 horas.

Domingo 5 de mayo

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Real Betis, 08:00 horas.

Liga inglesa

Huddersfield vs. Manchester United (Alexis Sánchez), 09:00 horas.

Liga italiana

Parma (Francisco Sierralta) vs. Sampdoria, 09:00 horas.

Liga portuguesa

Tondela (Juan Delgado) vs. Santa Clara, 10:00 horas.

Liga austriaca

Austria Viena (Cristian Cuevas) vs. Salzburgo, 11:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Eintracht Frankfurt, 12:00 horas.

Liga turca

Galatasaray vs. Besiktas (Enzo Roco y Gary Medel, lesionado), 12:00 horas.

Liga mexicana

Toluca (Osvaldo González) vs. Lobos BUAP (Bryan Rabello), 13:00 horas.

Atlas (Esteban Carvajal y Lorenzo Reyes, lesionado) vs. Monterrey, 17:00 horas.

Santos Laguna vs. Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez), 19:06 horas.

Liga brasileña

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Fortaleza, 15:00 horas.

Liga peruana

Universitario (Nicolás Córdova) vs. César Vallejo, 17:00 horas.

Major League Soccer

Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez) vs. Atlanta United, 21:00 horas.

Lunes 6 de mayo

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Konyaspor, 13:00 horas.

Liga italiana

AC Milan vs. Bologna (Erick Pulgar), 14:30 horas.

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Leicester, 15:00 horas.

Copa de la Superliga

Vélez (Pablo Galdames) vs. Lanús, 20:10 horas.