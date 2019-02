La agenda de los chilenos en el exterior para el último fin de semana de febrero

Febrero se comienza a despedir, pero con buen fútbol. Esto porque la agenda internacional llega recargada para este fin de semana y varios futbolistas nacionales verán acción en sus respectivas competencias.

Revisa acá la agenda completa:

Viernes 22 de febrero

Liga austriaca

LASK Linz vs. Austria Viena (Cristian Cuevas), 15:30 horas.

Liga inglesa

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Fulham, 16:45 horas.

Liga portuguesa

Tondela (Juan Delgado) vs. Porto, 18:15 horas.

Liga argentina

Lanús vs. Rosario Central (Alfonso Parot), 21:10 horas.

Liga peruana

Universitario (Nicolás Córdova) vs. Molinos El Pirata, 22:00 horas.

Sábado 23 de febrero

Liga mexicana

Atlas (Esteban Carvajal y Lorenzo Reyes, lesionado) vs. Tigres (Eduardo Vargas), 00:00 horas.

Veracruz (Bryan Carrasco y Joe Abrigo) vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 00:00 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Kasimpasa, 10:00 horas.

Liga española

Sevilla vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 12:15 horas.

Alavés (Guillermo Maripán) vs. Celta, 14:30 horas.

Athletic de Bilbao vs. Eibar (Fabián Orellana), 16:45 horas.

Mobile Mini Sun Cup

New York Red Bulls vs. FC Dallas (Pablo Aránguiz), 15:00 horas.

Liga argentina

Godoy Cruz vs. Vélez (Pablo Galdames), 17:10 horas.

Independiente (Pablo Hernández y Francisco Silva) vs. Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias), 21:30 horas.

Campeonato Carioca

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Vasco da Gama, 19:30 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. Morelia (Rodrigo Millar y Sebastián Vegas), 20:00 horas.

América (Nicolás Castillo) vs. Lobos BUAP (Bryan Rabello), 22:00 horas.

Domingo 24 de febrero

Liga mexicana

Necaxa (Marcelo Allende, Felipe Gallegos, Bryan Carvallo y Pedro Campos) vs. Tijuana, 00:00 horas.

Pachuca (Angelo Sagal y Víctor Dávila) vs. Chivas, 00:00 horas.

Liga italiana

Bologna (Erick Pulgar) vs. Juventus, 11:00 horas.

Parma (Francisco Sierralta) vs. Napoli, 14:00 horas.

Liga inglesa

Manchester United (Alexis Sánchez) vs. Liverpool, 11:05 horas.

Liga alemana

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Eintracht Frankfurt, 11:30 horas.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 14:00 horas.

Copa de la Liga inglesa, final

Chelsea vs. Manchester City (Claudio Bravo, lesionado), 13:30 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez) vs. León (Dilan Zúñiga y Jean Meneses), 15:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Toluca (Osvaldo González), 21:00 horas.

Campeonato Paulista

Botafogo SP vs. Corinthians (Angelo Araos), 19:00 horas.

Liga argentina

Estudiantes (Gonzalo Jara) vs. Talleres, 19:20 horas.

Liga peruana

Real Garcilaso (Héctor Tapia) vs. San Martín, 20:15 horas.

Liga colombiana

Independiente Santa Fe vs. Junior (Matías Fernández), 21:30 horas.

Lunes 25 de febrero

Liga de Campeones Árabe

Al Ahli SC (Claudio Baeza y Paulo Díaz) vs. Al Wasl, 14:45 horas.

Liga turca

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 15:00 horas.