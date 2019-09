La agenda de los chilenos en el exterior para el último fin de semana de septiembre

Este fin de semana, los futbolistas chilenos que militan en las principales ligas del mundo verán acción en sus respectivas competencias en el último fin de semana de septiembre.

Viernes 27 de septiembre

Liga árabe

Al Shabab vs. Al-Ittihad FC (Carlos Villanueva y José Luis Sierra), 12:25 horas.

Liga mexicana

Puebla vs. León (Jean Meneses), 21:00 horas.

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. Querétaro, 23:00 horas.

Sábado 28 de septiembre

Liga alemana

Augsburgo vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 10:30 horas.

Liga española

Getafe vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 11:00 horas.

Liga inglesa

Bournemouth vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 11:00 horas.

Everton vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:30 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Sivasspor, 11:30 horas.

Galatasaray vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 14:00 horas.

Liga italiana

Sampdoria vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez), 13:00 horas.

Liga francesa

AS Mónaco (Guillermo Maripán) vs. Brest, 15:00 horas.

Liga argentina

Arsenal vs. Estudiantes (Juan Fuentes y Gonzalo Jara, suspendido), 15:30 horas.

Gimnasia vs. River (Paulo Díaz), 17:45 horas.

Liga boliviana

Always Ready (Raúl Olivares) vs. Sport Boys, 16:00 horas.

Liga portuguesa

Famalicao vs. Belenenses (Simón Ramírez), 17:30 horas.

Liga mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 19:00 horas.

Necaxa (Claudio Baeza, Felipe Gallegos y Juan Delgado) vs. Juárez (Angelo Sagal), 21:00 horas.

Monterrey vs. Tigres (Eduardo Vargas), 21:06 horas.

América (Nicolás Castillo, lesionado) vs. Chivas, 23:05 horas.

Liga uruguaya

Montevideo Wanderers (Christian Bravo) vs. Progreso, 19:00 horas.

Liga canadiense

York 9 (Rodrigo Gattas) vs. Cavalry, 19:00 horas.

Liga colombiana

Atl. Bucaramanga (Jean Paul Pineda) vs. Envigado, 20:00 horas.

Domingo 29 de septiembre

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Celta, 09:00 horas.

Liga italiana

Udinese (Francisco Sierralta) vs. Bologna (Gary Medel), 10:00 horas.

AC Milan vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 15:45 horas.

Liga brasileña

Corinthians (Angelo Araos) vs. Vasco da Gama, 11:00 horas.

Liga turca

Trabzonspor vs. Besiktas (Enzo Roco), 13:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez) vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 14:00 horas.

Veracruz (Bryan Carrasco) vs. Toluca, 21:00 horas.

Liga argentina

Vélez (Pablo Galdames) vs. Defensa y Justicia, 15:30 horas.

Rosario Central vs. Racing (Eugenio Mena, Marcelo Díaz y Gabriel Arias), 17:45 horas.

Independiente (Pablo Hernández, lesionado) vs. Talleres, 20:00 horas.

Liga uruguaya

Juventud (Gonzalo Reyes) vs. Defensor Sporting, 16:00 horas.

Liga colombiana

U. Magdalena vs. Junior (Matías Fernández), 17:15 horas.

Liga boliviana

Aurora vs. San José (Miguel Ponce), 18:15 horas.

MLS

Colorado Rapids (Diego Rubio) vs. FC Dallas, 20:30 horas.

Real Salt Lake vs. Houston Dynamo (José Bizama), 20:30 horas.

Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez) vs. Portland Timbers, 20:30 horas.

Lunes 30 de septiembre

Segunda División de Alemania

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Nuremberg, 15:30 horas.

Liga brasileña

Fortaleza vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 20:00 horas.