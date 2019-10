La agenda de los chilenos en el exterior para el último fin de semana de octubre

Último fin de semana de octubre y los chilenos siguen con acción en sus clubes en Europa, México y Sudamérica, en busca de seguir afianzándose en sus ligas.

Revisa la agenda completa de los chilenos en el exterior:

Viernes 25 de octubre

Liga francesa

Nantes vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 15:45 horas.

Liga peruana

Real Garcilaso (Andrés Robles) vs. Deportivo Municipal, 17:00 horas.

Liga argentina

Independiente (Pablo Hernández, lesionado) vs. Lanús, 17:10 horas.

Liga mexicana

Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 21:00 horas.

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. Necaxa (Claudio Baeza, Juan Delgado y Felipe Gallegos), 23:00 horas.

Tijuana vs. Veracruz (Bryan Carrasco), 23:06 horas.

Sábado 26 de octubre

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Aston Villa, 08:30 horas.

West Ham (Manuel Pellegrini) vs. Sheffield United, 11:00 horas.

Superliga turca

Gaziantep vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 11:30 horas.

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Konyaspor, 14:00 horas.

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez, lesionado) vs. Parma, 13:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Werder Bremen, 13:30 horas.

Liga española

Real Valladolid vs. Eibar (Fabián Orellana), 13:30 horas.

Liga mexicana

Querétaro vs. Pumas UNAM (Felipe Mora y Martín Rodríguez), 19:00 horas.

Club América (Nicolás Castillo) vs. Puebla, 22:00 horas.

Club León (Jean Meneses) vs. Atlético San Luis, 22:00 horas.

Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 23:05 horas.

Domingo 27 de octubre

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Sampdoria, 08:30 horas.

Atalanta vs. Udinese (Francisco Sierralta), 11:00 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Lazio, 16:45 horas.

Superliga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Galatasaray, 13:00 horas.

Liga mexicana

Toluca vs. Pachuca (Víctor Dávila), 15:00 horas.

Juárez (Ángelo Sagal) vs. Guadalajara, 22:00 horas.