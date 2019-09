La agenda de los chilenos por el mundo para el fin de semana previo a Fiestas Patrias

El fin de semana previo a Fiestas Patrias la agenda de los chilenos en el exterior viene recargada con la competencia en las mejores ligas del orbe.

Revisa acá la agenda completa:

Viernes 13 de septiembre

Liga de Arabia Saudita

Damac vs. Al-Ittihad FC (Luis Jiménez, Carlos Villanueva y José Luis Sierra, DT), 12:50 horas.

Liga colombiana

Atl. Bucaramanga (Jean Paul Pineda) vs. Rionegro Águilas, 21:30 horas.

Liga mexicana

Veracruz (Bryan Carrasco) vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 23:00 horas.

Tijuana vs. Tigres (Eduardo Vargas), 23:06 horas.

Sábado 14 de septiembre

Segunda División de Alemania

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Bielefeld, 08:00 horas.

Liga italiana

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Juventus, 10:00 horas.

Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Udinese (Francisco Sierralta), 15:45 horas.

Liga alemana

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 10:30 horas.

Liga inglesa

Norwich vs. Manchester City (Claudio Bravo), 13:30 horas.

Liga turca

Gaziantep vs. Besiktas (Enzo Roco), 14:00 horas.

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Valencia, 16:00 horas.

Liga uruguaya

Fénix vs. Juventud (Gonzalo Reyes), 16:00 horas.

River Plate vs. Montevideo Wanderers (Christian Bravo), 16:00 horas.

Liga mexicana

Monterrey vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Claudio Baeza y Juan Delgado), 19:00 horas.

Chivas vs. Atlas (Lorenzo Reyes), 21:00 horas.

León (Jean Meneses) vs. Juárez (Angelo Sagal), 21:00 horas.

América (Nicolás Castillo) vs. Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez), 23:06 horas.

Liga argentina

Huracán vs. River Plate (Paulo Díaz), 20:00 horas.

Major League Soccer

Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo (José Bizama), 23:00 horas.

Domingo 15 de septiembre

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Espanyol, 07:00 horas.

Liga italiana

Brescia vs. Bologna (Gary Medel), 10:00 horas.

Liga argentina

Gimnasia vs. Racing (Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz), 11:00 horas.

Independiente (Pedro Pablo Hernández) vs. Lanús, 17:45 horas.

Boca vs. Estudiantes (Gonzalo Jara), 20:00 horas.

Liga portuguesa

Marítimo vs. Belenenses (Simón Ramírez), 12:00 horas.

Liga mexicana

Toluca vs. Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar), 14:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Pachuca (Víctor Dávila), 20:45 horas.

Liga brasileña

Fluminense vs. Corinthians (Angelo Araos), 16:00 horas.

Liga canadiense

York 9 (Rodrigo Gattas) vs. Valour, 16:30 horas.

Major League Soccer

Toronto FC vs. Colorado Rapids (Diego Rubio), 18:00 horas.

Los Angeles Galaxy vs. Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez), 23:00 horas.

Liga colombiana

Atl. Huila vs. Junior (Matías Fernández), 22:00 horas.

Lunes 16 de septiembre

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 14:00 horas.

Liga inglesa

Aston Villa vs. West Ham United (Manuel Pellegrini), 16:00 horas.

Liga argentina

Vélez (Pablo Galdames) vs. Atlético Tucumán, 21:10 horas.