La agenda de los chilenos por el mundo para el primer fin de semana de mayo

La mayoría de las ligas del mundo están llegando a su fin, pero aún hay varios equipos que están jugándose cosas importantes, entre ellos equipos donde militan futbolistas chilenos que van en busca de sus objetivos.

Revisa la agenda de los chilenos repartidos en el orbe:

Viernes 4 de mayo

Liga inglesa

Brighton vs. Manchester United (Alexis Sánchez), 16:00 horas.

Liga argentina

San Lorenzo (Paulo Díaz) vs. Belgrano, 21:15 horas.

Sábado 5 de mayo

Liga española

Girona vs. Eibar (Fabián Orellana), 08:00 horas.

Celta (Pablo Hernández) vs. Deportivo La Coruña, 13:30 horas.

Superliga china

Hebei Fortune (Manuel Pellegrini) vs. Henan Jianye, 08:35 horas.

Liga alemana

Colonia vs. Bayern Munich (Arturo Vidal, lesionado), 10:30 horas.

Hannover 96 (Miiko Albornoz) vs. Hertha Berlín, 10:30 horas.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 10:30 horas.

Superliga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Osmanlispor, 13:00 horas.

Liga argentina

Arsenal vs. Rosario Central (Alfonso Parot), 13:15 horas.

Liga portuguesa

Tondela (Juan Delgado) vs. V. Guimaraes, 14:15 horas.

Liga italiana

Juventus vs. Bologna (Erick Pulgar), 15:45 horas.

Liga mexicana

América vs. Pumas (Nicolás Castillo y Marcelo Díaz), 21:00 horas.

Liga de Estados Unidos

Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez y Diego Rubio) vs. Colorado Rapids, 21:30 horas.

Domingo 6 de mayo

Liga española

Málaga (Manuel Iturra) vs. Alavés (Guillermo Maripán), 07:00 horas.

Liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Huddersfield, 09:30 horas.

Liga holandesa

Twente (Cristian Cuevas) vs. Breda, 09:30 horas.

Superliga turca

Besiktas (Gary Medel) vs. Kayserispor, 10:00 horas.

Fenerbahce (Mauricio Isla) vs. Bursaspor (Cristóbal Jorquera, lesionado), 10:00 horas.

Serie B de Italia

Cesena vs. Parma (Francisco Sierralta), 12:30 horas.

Liga mexicana

Toluca (Osvaldo González) vs. Morelia (Rodrigo Millar, Diego Valdés y Sebastián Vegas), 14:00 horas.

Santos Laguna (Bryan Rabello) vs. Tigres (Eduardo Vargas), 20:00 horas.

Liga brasileña

Atlético Paranaense (Esteban Pavez) vs. Palmeiras, 16:00 horas.

Cruzeiro vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 16:00 horas.

Sport Recife vs. Bahía (Eugenio Mena), 19:00 horas.

Torneo decentralizado de Perú

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (Mario Salas), 17:30 horas.