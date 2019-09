La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para esta semana

Comienza la cuarta semana de spetiembre y los futbolistas chilenos en el exterior continúan viendo acción en sus equipos, en busca de ganarse un puesto en la selección chilena de Reinaldo Rueda o, simplemente, afianzarse en sus escuadras.

Revisa la agenda completa de los chilenos en el exterior para esta semana:

Lunes 23 de septiembre

Liga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Basaksehir, 14:00 horas.

Martes 24 de septiembre

Liga italiana

Hellas Verona vs. Udinese (Francisco Sierralta), 14:00 horas.

Copa de la Liga inglesa

Preston vs. Manchester City (Claudio Bravo), 15:45 horas.

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Villarreal, 16:00 horas.

Liga francesa

AS Monaco (Guillermo Maripán) vs. Niza, 16:00 horas.

Miércoles 25 de septiembre

Copa de la Liga inglesa

Oxford United vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 15:45 horas.

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Lazio, 16:00 horas.

Genoa vs. Bologna (Gary Medel), 16:00 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Sampdoria, 16:00 horas.

Major League Soccer

Minnesota United vs. Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez), 21:00 horas.

Liga brasileña

Bahía vs. Botafogo (Leoardo Valencia), 21:30 horas.

Copa Sudamericana

Independiente del Valle vs. Corinthians (Ángelo Araos), 21:30 horas.

Liga mexicana

Juárez (Ángelo Sagal) vs. Club América (Nicolás Castillo, lesionado), 21:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Veracruz (Bryan Carrasco), 21:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Monterrey, 23:05 horas.

Tijuana vs. Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar), 23:06 horas.

Jueves 26 de septiembre

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Sevilla, 14:00 horas.

Copa Argentina

Estudiantes de La Plata (Gonzalo Jara) vs. Sportivo Estudiantes, 17:00 horas.

Defensa y Justicia vs. Independiente (Pablo Hernández, lesionado), 21:10 horas.

Viernes 27 de septiembre

Liga peruana

Real Garcilaso (Andrés Robles) vs. Sport Boys, 17:00 horas.

Liga mexicana

Puebla vs. Club León (Jean Meneses), 21:00 horas.

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. Querétaro, 23:00 horas.