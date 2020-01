La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para esta semana

Última semana de enero y los chilenos en el exterior siguen viendo acción en sus respectivas ligas en el mundo, en busca de asentarse en sus clubes y ser opción para Reinaldo Rueda en la selección chilena.

Revisa la agenda de los chilenos en el exterior para esta semana:

Martes 28 de enero

Segunda división alemana

Regensburg vs. Hannover 96 (Miiko Albornoz), 16:30 horas.

Copa de Francia

AS Mónaco (Guillermo Maripán) vs. Saint-Étienne, 16:55 horas.

Copa mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Venados, 22:00 horas.

Toluca vs. Atlas (Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes), 22:00 horas.

Tijuana vs. Atlético San Luis (Felipe Gallegos), 00:10 horas.

Miércoles 29 de enero

Copa de la liga inglesa

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Manchester United, 16:45 horas.

Copa Italia

Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 16:$5 horas.

Copa mexicana

Morelia (Jorge Valdivia, Rodrigo Millar, Martín Rodríguez y Sebastián Vegas) vs. Cafetaleros de Chiapas, 22:00 horas.

Pumas UNAM vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 22:00 horas.

Juárez (Ángelo Sagal y Bruno Romo) vs. Querétaro, 00:10 horas.

Jueves 30 de enero

Superliga argentina

Vélez Sarsfield (Pablo Galdames) vs. Aldosivi, 21:15 horas.

Viernes 31 de enero

Liga mexicana

Atlético San Luis (Felipe Gallegoss) vs. Guadalajara, 22:00 horas.