La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para este fin de semana

Este fin de semana continúa la acción en el fútbol internacional y los futbolistas chilenos siguen viendo acción en la previa de la paralización de los campeonatos por la fecha FIFA.

Revisa la programación de los chilenos en el exterior:

Sábado 7 de noviembre

Segunda división inglesa

Watford (Francisco Sierralta) vs. Coventry City, 12:00 horas.

Liga española

FC Barcelona vs. Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini), 12:15 horas.

Liga italiana

Parma vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 16:45 horas.

Liga mexicana

Guadalajara vs. Montertey (Sebastián Vegas), 20:00 horas.

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Necaxa (Claudio Baeza, Juan Delgado y Yerko Leiva), 20:00 horas.

Tigres UANL vs. Atlas (Lorenzo Reyes e Ignacio Jeraldino), 22:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Pumas UNAM, 00:00 horas.

Liga brasileña

Atlético Goianiense vs. Corinthians (Angelo Araos), 21:00 horas.

Liga argentina

River Plate (Paulo Díaz) vs. Rosario Central, 21:15 horas.

Domingo 8 de noviembre

Liga italiana

Atalanta vs. Inter de Milán (Arturo Vidal y Alexis Sánchez), 11:00 horas.

Torino vs. Crotone (Luis Rojas), 11:00 horas.

Bologna (Gary Medel, lesionado) vs. Napoli, 14:00 horas.

Liga francesa

Niza vs. AS Monaco (Guillermo Maripán), 13:00 horas.

Liga alemana

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz, lesionado) vs. Borussia Monchengladbach, 14:00 horas.

Liga española

Real Valladolid (Fabián Orellana) vs. Athletic de Bilbao, 14:30 horas.

Liga brasileña

Vasco da Gama vs. Palmeiras (Benjamín Kuscevic), 16:00 horas.

Atlético Mineiro (Eduardo Vargas) vs. Flamengo (Mauricio Isla), 18:15 horas.

Liga argentina

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Vélez Sarsfield (Pablo Galdames), 16:15 horas.

Unión Santa Fe vs. Racing (Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, lesionado), 18:45 horas.

Major League Soccer

Houston Dynamo (José Bizama) vs. Colorado Rapids (Diego Rubio), 20:30 horas.

Los Angeles FC vs. Portland Timbers (Felipe Mora), 20:30 horas.

Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City (Felipe Gutiérrez), 20:30 horas.

Vancouver Whitecaps (Cristian Gutiérrez) vs. Los Angeles Galaxy, 20:30 horas.

Liga mexicana

Toluca vs. León (Jean Meneses), 15:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Mazatlán (Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Nicolás Díaz, Rodrigo Millar y Martín Rodríguez), 22:06 horas.

Lunes 9 de noviembre

Liga argentina

Independiente (Pedro Pablo Hernández) vs. Colón, 17:00 horas.