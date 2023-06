Lawrence Vigouroux dio un gran salto y jugará en la Premier League

El portero chileno-inglés Lawrence Vigouroux dio uno de los saltos más importantes en su carrera y jugará en la Premier League, tras ser fichado recientemente por Burnley.

Vigouroux, de buen rendimiento en Leyton Orient de la tercera división inglesa, fue oficializado este martes en el elenco que regresó recientemente a Primera, tras arrasar en la cima de la Championship en la temporada anterior.

El golero, que tuvo pasos por la selección chilena sub 20 y Everton en nuestro país, verá acción por primera vez en la Premier, pese a que en sus inicios recaló en importantes clubes como Liverpool y Tottenham, solo vio minutos en las categorías juveniles.

