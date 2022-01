Lichnovsky: Ya no soy el Igor que a los 20 años se fue a Porto, Dios está llevando mi vida

El zaguero chileno Igor Lichnovsky, que juega en Al Shabab de Arabia Saudita, se refirió a su momento actual como cristiano evangélico en un país en que la religió oficial es el Islam y están prohibidos otros cultos.

"Más que una religión, tengo una relación con Dios, centrado en lo que creemos de Jesús. Y presentarlo de esa manera no me da problemas en Arabia. No le pondría nombre a lo que creo, porque tenemos la tendencia a caricaturizar a la persona", explicó a El Mercurio.

"Siento que puedo vivir mi fe en Arabia, sé que la ley es clara y que no puedo compartir mi fe con otras personas, pero a mí no se me prohíbe vivir la fe", declaró.

"Antes de venir a Arabia me estudié el Corán y lo sigo leyendo. Dios me dio la gracia, el carisma, para hablar con personas de diferentes culturas. Tomo el riesgo de plantearles inquietudes de diferente tipo", siguió.

"Hace poco tomé la decisión de salir de Cruz Azul en un momento importante del torneo, y muchos me cuestionaron y recriminaron esa acción. Cuando me preguntan por qué lo hice, les explico que la decisión pasó por la forma en que llevo mi fe", argumentó.

Luego, contó en el matutino que "tuve opciones de ir a Flamengo y pude volver a México a jugar en Tigres, pero todo lo asimilo a mi fe. El sistema hubiese gritado anda a Flamengo, pero ya no quiero andar corriendo a cualquier lado".

"Ya no soy el Igor que tenía 20 años y se fue a Porto, el que buscaba el éxito y la gloria. Dios está llevando mi vida. A veces se dice que el cristiano es muy emocional, pero no me dejo llevar por mis emociones, sino que por hechos. Leo mucho el Nuevo Testamento y me baso en eso", dijo.

Además, se mostró ilusionado con volver a la Roja: "Me encantaría estar en la selección, nunca le diría uqe no, y eso fue algo que sabía que me iba a jugar en contra cuando vine a Arabia Saudita, pero tengo 27 años, aún soy joven", completó.