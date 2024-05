¡Llegó el primero!: Ronnie Fernández se estrenó en las redes en el fútbol de Malasia

El chileno Ronnie Fernández finalmente pudo gritar gol en la Primera División de Malasia, al estrenarse en las redes este domingo con el Selangor FC.

El ariete nacional fue titular con su equipo en la categórica victoria de 4-0 sobre el Negeri Sembilan, por la tercera fecha del certamen del fútbol malasio.

Fernández, quien ya había visto minutos en la pasada fecha ante Kedah, abrió el marcador en esta jornada dominical a los 57' minutos del partido ante Negeri, anotando con un certero derechazo cruzado dentro del área rival tras una precisa asistencia.

El resto de los goles del elenco de los "Gigantes Rojos" fueron obra de Noor Al Rawabdeh (68'), el venezolano Yohandry Orozco (76') y Reziq Banihani (90+1').

Con esta victoria, Selangor acumuló su segundo triunfo de la temporada y quedó en la cuarta ubicación con 6 puntos, y su próximo encuentro liguero será ante el Perak.

57' | 🔴 SFC 1-0 NSE 🔵



⚽️ GOOOALLLLL! Ronnie Fernandez gives the #RedGiants the lead with a superb finish for his first league goal!



Powered by @MBISelangor #SFC #MKLK#MerahKuning #LambangKebanggaan #JusticeForFaisalHalim#WorldFootballDay #GlobalGoals… pic.twitter.com/Mq6GWivJ2l