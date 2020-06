Luis Felipe Gallegos: Si vuelvo al fútbol chileno, la prioridad siempre será la U

El volante chileno de Atlético San Luis, Luis Felipe Gallegos, analizó su presente en México y repasó su carrera en el extranjero en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre el certamen "azteca", el ex Universidad de Chile dijo que "la verdad es que la liga mexicana en Chile no es muy bien vista, y cuando llegué acá me encontré con otro nivel, con otro panorama".

"Esta liga es intensa y dinámica, yo creo que eso ayuda al jugador chileno, que tiene mucha calidad. Yo creo que todos los que han venido acá a México han jugado en la selección", agregó.

Por otro lado, el mediocampista reconoció que su intención es alguna vez volver a jugar en los azules, afirmando que "obvio que me gustaría regresar, yo soy un jugador formado en la U, desde los 13 años que estuve en el club. Obviamente me encantaría, ¿a quién no le gustaría jugar en el equipo más grande de Chile?".

"Tuve la oportunidad de ganar títulos en la U, el tricampeonato, la Sudamericana, fui partícipe de todo eso y obviamente me encantaría volver, pero ahora no depende de mí. Si en algún momento llego a regresar al fútbol chileno, la prioridad siempre va a ser la U", señaló.

En relación a su irregular paso por Europa, tras militar en Union Berlin y Recreativo de Huelva antes de arribar a México, Gallegos contó que "me fui a Alemania y cuando llegué, jugué un par de partidos y me fracturé".

"Después cuando regresé en enero, el primer día de pretemporada tuve la mala suerte que salté a cabecear y choqué con un compañero. Fractura nasal y conmoción cerebral. Después fui a España, jugué. Fui regular, entraba y jugaba, siempre estaba ahí constantemente, pero no fui protagonista", aseguró.

Acerca de su llamado a la Roja adulta para los amistosos con Perú y Bolivia, que no se disputaron por el estallido social, Gallegos relató que "participé en la última nómina, pero los partidos se suspendieron por la situación que ocurría en el país. Me presenté después de años, mi última nominación había sido el 2011 en la sub 20 para el Sudamericano de Perú".

"Me tocó de nuevo, nueve años después y obviamente uno siempre va a tener la ilusión de jugar en la selección, más aún en Chile que uno conoce la calidad de jugadores que hay y que ganaron dos Copas América. Tuve el privilegio de conversar con el profe (Reinaldo Rueda) y me dijo que lo lamentaba por la situación, pero que siguiera trabajando y dándole con todo", indicó.