Luis Rojas: Es un desafío especial jugar en Crotone y espero dar lo mejor de mí

El joven volante chileno Luis Rojas tuvo su primera entrevista este martes como jugador de Crotone, instancia en la que afirmó tener un "desafío especial" y que espera poder "entregar su mejor versión" en el elenco recién ascendido a la Serie A.

En diálogo con el sitio oficial del club, el ex Universidad de Chile aseguró que "es un desafío especial jugar acá. Espero dar lo mejor de mí para Crotone, es un objetivo importante para mí".

"Firmé un contrato de cuatro años y espero estar bien con el equipo, que podamos lograr hartos triunfos y darle una alegría a la hinchada de Crotone", agregó.

Por otra parte, el mediocampista repasó las diferencias de los entrenamiento entre lo que se hace en Chile e Italia

"Acá en Italia es muy intenso todo, hay un cambio de ritmo que se nota. Para ser primer día me siento muy bien a pesar de haber estado trabajando un mes solo", dijo.

"No he podido conocer mucho la ciudad de Crotone pero he encontrado un ambiente agradable, la gente es bien cariñosa y espero poder responder a ese afecto en la cancha", cerró el jugador.