Marcelino Núñez contó los motivos que lo llevaron a fichar por Norwich City

Hace unas semanas atrás, la cuenta de Twitter de Norwich City abrió un hilo para que los internautas dejasen sus preguntas a Marcelino Núñez, quien está viviendo un buen presente en la Segunda División inglesa.

Es así como explicó que los protagonistas de su traspaso desde Universidad Católica, fueron el representante Fernando Felicevich y el director deportivo de la institución, Stuart Webber.

"Surgió esa oportunidad con mi representante. La vimos súper bien. (...) También el dirigente Stuart (Webber) habló conmigo en un partido de la Copa Sudamericana en Brasil y me mostró todas las instalaciones. Me encantó, me enamoré", explicó el volante nacional.

Al ser consultado por cuál es su mayor meta con "Los Canarios", el chileno fue tajante de que: "Mi mayor meta con el Norwich City es clasificar a la Premier League".

De igual manera, se le preguntó cómo ha llevado la barrera idiomática en su nuevo equipo: "Estoy en clases, he ido avanzando. Voy entendiendo un poco más de las conversaciones de mis compañeros", respondió.

Actualmente, Norwich City está en el séptimo puesto de la Segunda División inglesa, lugar que está compitiendo por ascender a través de los play-offs del campeonato. Mañana a las 12:00 horas se enfrentarán como visitante contra el Millwall.

Revisa el vídeo completo: