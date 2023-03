Marcelino Núñez recibió el premio del mejor gol del mes de febrero en la Championship

El volante nacional Marcelino Núñez fue premiado con el mejor gol del mes de febrero en la Championship, trofeo que recibió este viernes.

El tanto del exUniversidad Católica fue una impresionante volea de derecha en la victoria por 3-1 contra Birmingham City el 21 de febrero.

Marcelino Núñez has won the @SkyBetChamp goal of the month award for February 😍#NCFC