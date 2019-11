Marcelo Bielsa quiso a Charles Aránguiz en Olympique de Marsella

El ex DT de la Roja sondeó al volante cuando estaba en Inter de Porto Alegre.

El analista de video de Olympique de Marsella Thomas Benedel reveló que el técnico argentino Marcelo Bielsa quiso a Charles Aránguiz cuando estuvo al mando del equipo francés.

Según contó al medio La Provence, "queríamos fichar al chileno Charles Aránguiz. Por la tarde, durante una de las siestas de los jugadores, pasamos cuatro horas haciendo montajes -con sus jugadas-".

"Como gran maestro, Marcelo -Bielsa- escucha, observa y da algunos comentarios. Lo quiere y Vincent -Labrune, presidente del club- no está en contra. Regresamos en avión, Marcelo me pide que le muestre el video al presidente para convencerlo", prosiguió.

"Voy allí, Vincent, que sabe de fútbol, me dice que no vale la pena, pero mira ... Marcelo mira con los pulgares discretamente. Fue una locura", confesó para luego contar que el fichaje no se llevó a cabo.

Luego de su frustrado paso al club galo, Aránguiz fichó en Bayer Leverkusen.