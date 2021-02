Mario Salas fue oficializado como nuevo DT de Wadi Degla FC de Egipto

El club egipcio Wadi Degla oficializó este lunes la incorporación del técnico chileno Mario Salas.

"Bienvenido a nuestro nuevo entrenador, Mario Salas", escribió en un escueto comunicado publicado en sus redes sociales.

Salas comienza de esta manera una nueva aventura en su carrera, tras la salida de Alianza Lima, en un club que marcha penúltimo en la liga del país africano.

دعونا نرحب بالمدير الفني الجديد التشيلي ماريو سالاس 🤝

Welcome Our New Coach

Mario Salas pic.twitter.com/ttPYbZ2bPu