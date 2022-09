Matías Fernández por clasificar a la final de la Sudamericana: Aún no caigo, es pura felicidad

El destacado futbolista chileno Matías Fernández está viviendo un sueño en Independiente del Valle, club con el en su primera temporada clasificó a la final de la Conmebol Copa Sudamericana.

En diálogo con ESPN, Fernández expresó con tremenda emoción: "Sinceramente, aún no caigo en lo que estoy viviendo. Es pura felicidad".

Además, destacó el gran trabajo de su escuadra en juveniles: "A mí me tocó entrenar con el equipo Sub 18 y otro día con el equipo B del club, que está en el Ascenso de Ecuador y es protagonista de ese torneo. Me tocó ver una realidad distinta a lo que yo venía viendo. Ellos no conocen nuestra realidad".

"En varios clubes no nos daban alimentación, hay cosas mas precarias. Igual hay gente que se malacostumbra a eso. El club se preocupa de que no se desvirtúa eso de que tienen todo, entonces les exigen mucho en el tema de la educación, por ejemplo. La gente es muy amable, entras al complejo y todos te saludan. Independiente del Valle es un todo, una familia", siguió.

Finalmente, sostuvo que "de Ecuador se van jugadores para Brasil, México y Estados Unidos. Los que ya son de selección, obviamente, se van a Inglaterra. Moisés Caicedo está hoy en el Brighton y salió de acá. Los más conocidos son todos de Independiente del Valle".

La definición de la Sudamericana será el 1 de octubre frente a Sao Paulo, en el Estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.