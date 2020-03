Matías Godoy y la situación en Taiwán por el coronavirus: Acá la gente respeta el no salir

Matías Godoy es un futbolista chileno que actualmente milita en el Tainan City de la liga de fútbol de Taiwán. Ante la pandemia del coronavirus en el mundo, el ex Curacaví contó que allá la gente "sí respeta" las medidas como no salir a la calle.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el jugador con paso también por Leganés de España nos comentó que: "La verdad es que la alerta de máxima seguridad la acaban de dar el pasado miércoles. Eso ayuda a controlar la situación, la gente tiene una cultura distinta acá y la gente respeta el no salir a la calle".

"En algunas ciudades se están haciendo limpiezas y se está llevando bastante bien para que no se siga propagando el virus", agregó.

De igual forma, admitió que: "Igual es raro estar acá con la situación. Extraño a mi familia y a mi novia en Chile. No sé que irá a pasar, pero al menos el club se preocupa por nosotros y eso me tranquiliza, estamos a dos horas de Wuhan pero está todo bien controlado".

Respecto a su carrera en la liga taiwanesa, nos dijo que: "Hace dos años el fútbol acá era semiprofesional, pero ahora la FIFA maneja el torneo y es con contratos. Ha ido subiendo el nivel y han llegado bastantes jugadores extranjeros. La gente que me ve en la calle me saluda y me dicen que los que venimos de afuera mejoramos la liga".

"Nosotros entrenamos en Taipéi y cuando jugamos nos tenemos que mover a Tainan", aclaró.

Por último, nos dijo que su adaptación en cuanto a la alimentación ha sido complicada, ya que: "La verdad no fue fácil venir y sentir los aromas. Si tu vas a un lugar donde no conocer el olor ya te dice que no comas algo. Yo trato de prepararme lo típico, ensaladas o pollo con arroz y fideos. Intento no inventar nada".