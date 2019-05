Médico de Rosario Central entregó detalles del estado de Alfonso Parot tras sufrir accidente

El médico de Rosario Central, Marcos Diez, entregó detalles del estado de salud del zaguero chileno Alfonso Parot y de su compañero Diego Becker tras sufrir un accidente automovilístico en Argentina.

El doctor del elenco "canalla" afirmó que "los jugadores tuvieron un accidente de tránsito, iban de acompañantes, no manejaban ellos. No fue nada grave, solamente traumatismos leves, una herida cortante a nivel de las cejas y raspones, nada más que eso. No hubo pérdida de conocimiento".

"Ya fueron dados de alta, estuvieron en observación hoy hasta el mediodía para el tratamiento de la herida de Alfonso, Diego solo lo acompañaba. Fueron solo cortes leves, nada grave", agregó.

A su vez, Diez informó que tras salir de vacaciones Parot debió suspender su viaje a nuestro país debido al accidente.

Sobre esto, el especialista dijo que "ahora solo requieren curación de las heridas. Alfonso iba a viajar a Chile porque comenzaba sus vacaciones, pero por ahora el viaje está suspendido para el tratamiento de las heridas y después veremos cuándo podrá viajar".