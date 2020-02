Nicolás Castillo dejó el hospital: Tengo un partido aparte, y no lo voy a perder

Luego de ser operado por complicaciones surgidas tras una cirugía en su pierna, el delantero chileno Nicolás Castillo salió este domingo del hospital, tal como el mismo informó en redes sociales.

En la publicación se ve al delantero nacional caminando apoyado en muletas y en la lectura, el ex jugador de Universidad Católica manifiesta su optimismo pese a lo extenso de su recuperación.

"Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta. Gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí", escribió en su cuenta personal de Instagram.

"Hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder! No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca! GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías! Les deseo lo mismo que me desean pero por mil", añadió.

Castillo fue operado en el músculo recto femoral, tras lo cual sufrió una trombosis y por un coágulo en la zona.