Nicolás Castillo no fue inscrito por América para disputar el Torneo de Apertura MX 2020

El delantero chileno Nicolás Castillo no fue inscrito por su equipo, América, para disputar el próximo Torneo de Apertura MX 2020.

Según reveló el DT de las "águilas", Miguel Herrera, el club llegó a un acuerdo con el jugador para que se enfoque en su recuperación tras la doble trombosis sufrida a comienzos de este año.

Además, con esto el club de la capital "azteca" libera un cupo de extranjero para el certamen.

El DT de América dijo que "la directiva llegó a un acuerdo con Nico (Castillo), él seguirá con su proceso de recuperación, la lesión todavía va a llevar más tiempo de lo que tomará este torneo. Esta plaza del NFM (No Formados en México) se liberará con Castillo nada más para este torneo".

"No pasa por el no registro porque eso significa que podría estar libre, se llega a un acuerdo con él, su representante y con la Federación porque la lesión justifica que no podemos contar con él para este torneo", agregó.