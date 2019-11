Nicolás Castillo protagonizó encendida pelea en redes sociales con periodista mexicano

El delantero nacional de América, Nicolás Castillo protagonizó un encendido encontrón con el periodista mexicano David Faitelson, luego de que este lo criticara duramente por sus continuas lesiones. La última de ellas lo hará perderse el partido ante Tigres de Eduardo Vargas por los play-offs de la liga mexicana.

El profesional utilizó Twitter y se fue en picada contra el ariete, asegurando que "el futbolista más caro del América y uno de los más caros de la Liga MX llega lesionado a la liguilla. Si Nico Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca "la vergüenza"".

Esto, generó indignación en Castillo, quien mediante sus historias en Instagram publicó una serie de posteos insultando a Faitelson y cuestionando su criterio de análisis.

"Vergüenza deberías sentir al hablar de todo, pero no saber de nada; por enésima vez: que fundamentos tienes para hablar de deporte si nunca los haz practicado? En lo que si sabes y eres el único, es como se siente el puño del cuauh en tu cara", fue el primer golpe del ex Universidad Católica.

No obstante, el jugador no se quedó ahí y señaló que "cuando fui a tu canal, no fuiste capaz de decirme nada a la cara... me pediste una entrevista con la cara de marrano triste que tienes, siempre será un cagón porque no dices las cosas a la cara. No sabes de nada y hablas como si supieras de todo".

"David Faitelson es para ti! Ya que no tengo twitter te lo mando por aquí... Eres un cagón", añadió con evidente rabia el delantero.

Finalmente, en su última historia se mostró irónico y utilizó plabras de grueso calibre: "Lo que más me apasiona es mi profesión, jugar y por su puesto estar en cancha... Como si yo quisiera lesionarme".

"Gente de todo el mundo: Prohibido lesionarse y enfermarse para cualquier profesión eh jajajja, sino ya saben, tendrán que hacer lo que dice este cagón", cerró.

La nueva respuesta de Faitelson

El periodista, al ver la incendiaria respuesta del chileno en sus redes sociales, volvió a cuestionarlo y aseveró que "lo que tiene que hacer Nico Castillo es dejarse de tonterías y jugar al futbol...Cobra casi 3 millones de dólares al año (más de 58 millones de pesos) y siempre esta lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi "robar"".

Por último, agregó que "por cierto, Nico Castillo: cuando hables de Cuauhtémoc Blanco, deberías hacerlo con cuidado y mucho respeto. Fue un verdadero ídolo americanista no traicionó a nadie (como lo hiciste tu con la afición de Pumas) y ese sí que desquitaba en la cancha cada centavo que cobraba".

El duelo entre América y Tigres se jugará este jueves a las 00:00 horas (03:00 GMT) y la vuelta será el domingo en el mismo horario, partido para el que espera estar el delantero nacional.

