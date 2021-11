Nicolás Córdova logró gran clasificación a la Copa de Naciones de Asia al mando de Qatar sub 23

El entrenador chileno Nicolás Córdova logró una grandiosa clasificación a la Copa de Naciones de Asia 2022 al mando de la selección sub 23 de Qatar.

El nacional y su escuadra terminaron primeros en el Grupo A con dos victorias y un empate, que le ayudaron a totalizar 7 puntos con una diferencia de gol de +8 por nueve anotados y solo uno en contra.

En su serie quedó segundo Siria (igualaron 1-1), tercero Yemen (lo superó 3-0( y cuarto Sri Lanka (equipo al que goleó 5-0).

Con estos resultados, Qatar sub 23 sacó boletos para jugar el campeonato que se disputará el 2022 en Uzbekistán.

