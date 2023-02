Orellana tras su debut en la Kings League: "Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile"

El delantero nacional Fabián Orellana debutó este domingo en la popular Kings League, torneo de fútbol 7 organizado por el ex defensa Gerard Piqué junto a varios populares streamers y otras personalidades, y señaló su deseo para que se replique esta competencia en Chile.

El formado en Audax Italiano defendió los colores del XBuyer Team que derrotó por un cerrado 3-2 a 1K Fútbol Club, escuadra que lidera el otrora guardameta español Iker Casillas.

Una vez concluido el compromiso, el ex seleccionado chileno conversó con los medios presentes y señaló que "en Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual".

Asimismo, destacó con respecto al torneo que "por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo, hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan".

Incluso, Orellana confesó que le gustaría replicar este tipo de competencias en el país, y en entre risas indicó que "ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero".