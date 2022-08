Pablo Galdames: Dudé si estaba capacitado o no para jugar en fútbol europeo

Pablo Galdames, volante de La Roja y de Genoa en Italia, habló sobre los difíciles momentos que tuvo en su llegada al fútbol italiano, señalando que perdió la confianza y dudó sobre sus propias capacidades.

"Nunca me había pasado que con un entrenador no jugara. Hubo un momento en que dudé si estaba capacitado o no para jugar en fútbol europeo, jugando en la Serie A. Llegó un momento de no querer ir a entrenar porque no me alcanza", declaró Galdames en TNT Sports.

"Comencé con un psicólogo deportivo chileno, que me ayudó muchísimo. Ahí comencé a retomar confianza, a volver a jugar. Se fue Shevchenko y llegó Alexander Blessin que me depositó muchísima confianza", relató Galdames.

Debido a esa presión, el seleccionado chileno remarcó que "la salud mental es muy importante, y a mí en un momento me estaba jugando en contra. Estaba dejando de ser irreverente, que ha sido una de las cosas que me ha destacado al momento de jugar. Estaba jugando a no cagarla y mi rendimiento se vio afectado por eso".

"Quería ganarme la confianza, jugar simple, en situaciones que tenía que arriesgar un poco más. Hoy me siento extraordinariamente bien, tanto física como mentalmente", aseveró.

Finalmente, Galdames habló sobre la llegada de Eduardo Berizzo a la selección chilena: "Como hincha estoy muy ilusionado de lo que puede entregar a los jugadores, puede potenciar a muchos jóvenes. Como jugador estoy consciente de que tengo que estar bien en Europa, sumar minutos para ser una opción".

"Estar en Italia me ayuda a ser mucho más constante en la Selección. Siento que tengo que darle mucho a la Roja. Necesito un partido consagratorio, aún no he podido demostrar todo mi nivel", concluyó.