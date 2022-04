Palacios fue presentado en Vasco da Gama: Quiero volver a ser el jugador que era una promesa

El delantero nacional Carlos Palacios fue presentado como refuerzo de Vasco da Gama, que milita en la Segunda División de Brasil, y señaló que espera recuperar el nivel que lo llevó a salir del fútbol chileno.

Palacios expresó en conferencia de prensa: "Quiero ser el jugador que era en Unión Española y el chico que salió de Chile. Quiero volver a ser el jugador que era promesa, pero no ser sólo promesa. Reencantarme con el fútbol, hacer lo mejor que pueda primero para ayudar al equipo".

Además, el futbolista que no tuvo un buen paso por Internacional de Porto Alegre, señaló que "cuando llegó la propuesta de Vasco da Gama, llevaba sólo 30 minutos jugados en el año. Ahí no tuve nada que pensar. Llegó Vasco y se cerró el acuerdo, se lo dije a mi representante. Es un contrato de tres años, con un proyecto a largo plazo".

"La adaptación no fue un problema. Me costó jugar, pero nunca pude vivir un periodo de continuidad. Estaba mucho en la selección chilena, más de tres meses, fui a la Copa América también. En Inter además tuve tres entrenadores diferentes. Existen otras cosas de las que no puedo hablar, pero me fui bien, tengo la tranquilidad de que di todo de mí", añadió la "joya" sobre su periplo en Porto Alegre.

Finalmente, habló de su lugar favorito en la cancha: "Me gusta más jugar de mediocampista, me siento más cómodo. Soy un jugador al que le gusta tener siempre la pelota, hacer paredes, buscar a mis compañeros. Últimamente jugué como delantero: también me acomoda, pero más jugar de mediocampista".

Vasco enfrenta este sábado a CRB en el Brasileirao B, donde Palacios tiene la posibilidad de debutar.