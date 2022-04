Parraguez se quejó por supuesto penal no cobrado en Brasil: Es repetitivo

El delantero nacional Javier Parraguez se quejó con todo por un supuesto penal no cobrado en el empate 0-0 de Sport Recife contra Guaraní, por la segunda fecha de la Serie B del Campeonato Brasileirao.

Parraguez dijo tras el partido: "El penal deja muchas dudas, porque todos mis compañeros fueron a reclamar, ya que no fueron a revisar en el VAR. Pero no sabemos qué pasó, le preguntamos por qué no revisó. Ha sido repetitivo".

Además, añadió que "Parece que el VAR no va a llamar. Es una postura menos intervencionista del VAR en este Brasileirao. Es orientativo, pero para mí hubo penal".

O pênalti não marcado para o Sport... pic.twitter.com/OFEUmRjSO2 — Caio (@caiojms_) April 16, 2022

Sobre el partido señaló: "Estamos centrados en hacer las cosas bien, el grupo cree en eso y luchamos hasta el final por llegar a los tres puntos. No pudimos, pero quedamos contentos con el desempeño".

El "Búfalo" también expresó su molestia en la final de revancha de la Copa del Nordeste, perdida contra Fortaleza de Angelo Henríquez, también por un penal no pitado, bastante más claro que éste.